神戸は15日、アジアの頂点を決めるアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）の初戦、上海海港戦（17日・浦東）へ向け、神戸空港から中国・上海へ出発した。今年4月18日から韓国・中国・台湾の5都市への国際チャーター便の運航を開始した神戸空港からプロスポーツチームとしては初めての国際線利用となった。出発に先立ち、神戸空港で壮行会が行われ、吉田孝行監督や選手ら23名が参加した。壮行会終了後、取材に応