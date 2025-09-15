第1回栃木国際映画祭で開かれたトークイベント＝15日午後、栃木県大田原市「第1回栃木国際映画祭」が13〜15日、栃木県大田原市で開かれた。映画館がない同市で映画文化に触れる機会をつくろうと、市民主導で企画。目玉の国際短編映画部門には20以上の国から全146作品の応募があり、事前審査を通過した44本から優秀作品を選んだ。市出身の映画監督渡辺紘文さんと、弟で映画音楽家の雄司さんを中心に実行委員会が企画。運営資金