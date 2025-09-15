元K−1世界3階級制覇王者の武尊（34）と女優の川口葵（26）夫妻が14日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。川口が夫との暮らしで大変なことを明かした。占い師の大串ノリコ氏から「武尊さんと暮らしてて大変ですよね？電気とかつけっぱなしとか、出しっぱなしとかじゃないですか？」と聞くと、川口は「本当にソレ！」と共感した。大串氏は「引き出しがちゃんと閉まってない