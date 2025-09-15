【モデルプレス＝2025/09/15】動画クリエイターのねおが、ファーストデジタル写真集「ねおism.」（集英社）を10月1日に発売決定。あわせて、先行カットと本人のコメントが公開された。【写真】ねお、初の水着ショット◆ねお、ファーストデジタル写真集決定舞台は2泊3日の沖縄ロケ。青く澄んだ綺麗なビーチではしゃいだり那覇の国際通りを街ブラしたりと、ポップアイコンとしての明るく元気で無邪気な“ねおちゃん”の姿が満載とな