【モデルプレス＝2025/09/15】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が9月15日、バンテリンドームナゴヤにて「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」を開催。ここでは4組に分かれて行われたユニットコーナーについて詳細にレポートする。【ライブレポート】【写真】INIメンバーのプロデュース公演◆INI、ドーム3DAYS開催 公演日程は、2025年9月13日から15日の3日間で、単独でのドーム公演は2024年2月に実施した京セラ