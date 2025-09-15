櫻坂46の中川智尋（なかがわ・ちひろ＝17）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年9月11日発売号に登場。人生初となる表紙を飾り、フレッシュ全開なグラビアを披露した。 【写真】瞳がキラッキラ！人生初表紙で初々しいグラビアを披露した櫻坂46・中川智尋 2024年から開催されていた櫻坂46の四期生オーディションに合格し、今年4月に加入したばかりの中川。今回は「週チャン」に初登場＆人生初ソロ表