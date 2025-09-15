麻雀のプロリーグ『Mリーグ2025‐26』シーズンが15日、開幕。昨季、最下位に沈んだBEAST Xの4選手が囲み取材に応じた。【写真】美しき新キャプテン・東城りお！今オフに開催されたBEASTオーディションで優勝し、指名権を獲得してMリーグ入りを果たした下石戟（日本プロ麻雀協会）は、リラックスした心境で開幕を迎えたことを明かす。この日のチーム開幕戦を任されたことについても、同卓者ら3選手（EARTHJETS・石井一馬、U-NEX