元フジテレビでフリーの久慈暁子アナウンサーが１５日までに自身のＳＮＳを更新。イギリスでの姿を公開した。インスタグラムに「赤い２階建てバスに揺られてｌｏｎｇｄｒｉｖｅ落ち着いた学生の街Ｏｘｆｏｒｄへ。１３８１年創業の歴史あるパブでいただいたｆｉｓｈａｎｄｃｈｉｐｓ最高に美味しかった」とつづり、オックスフォードを楽しむ様子をアップ。観光スポットでの自身の姿を披露した。この投稿にファ