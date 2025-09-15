◆大相撲▽秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を突き落として、初優勝した昨年九州場所以来となる初日から連勝とした。「集中して取れたと思う。体が動いた。一番一番集中していくだけ。それがしっかり結果に変わってくれればいい」と振り返った。八角理事長（元横綱・北勝海）「立ち合いで当たっている。伯桜鵬は相手が大きくて重いからいくしかなかった