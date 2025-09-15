東京・大井警察署で目撃されたのは、表情を変えることなく歩く松本龍容疑者（21）。空港の保安検査員が手荷物検査中に乗客の荷物から現金を盗んだ疑いで逮捕されました。事件があったのは観光客などで混雑する3連休初日の13日午後6時半ごろ。どのような手口で犯行に及んだのでしょうか。警視庁によりますと松本容疑者は、手荷物検査の際に現金11万円をトレーの上に載せていた乗客の1人に目をつけ、手荷物を整えるふりをして近づく