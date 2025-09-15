福島市の住宅街で目撃されたのは真っ赤な炎に包まれた住宅。現場には大量の煙が立ち上り火の粉が舞い上がっていました。14日午後8時過ぎ、この家の住人から「台所近くから火が見える」などと消防に通報がありました。火事を目撃した人は「かなり裏で炎が上がっていたので行ってみた。大丈夫かなと思って。そしたら家の人が気づいていなかったみたいで、それからはあっという間。家中炎に包まれていた」と話しました。消防隊の懸命