日向坂46が、15thシングル「お願いバッハ！」のリリースを記念して、発売当日の17日午後5時30分から、日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて緊急生配信が決定した。【画像】「お願いバッハ！」ジャケ写5種一覧表題曲「お願いバッハ！」の特別パフォーマンスライブが行われ、この配信で初めてフルサイズのパフォーマンス見ることができる。そのほかの内容や詳細は明かされていない。20日からは、全国6都市13公演をまわる『