【ブンデスリーガ】フライブルク 3−1 シュトゥットガルト（日本時間9月13日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】オシャレすぎる「超絶ヒール弾」シュトゥットガルトに所属するボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWのエルメディン・デミロビッチが、まるで背中に目がついていると思わせるようなヒールシュートでゴールネットを揺らした。日本時間9月13日のブンデスリーガ第3節で、シュトゥットガルトはアウェーでフライ