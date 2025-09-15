オイシックス新潟アルビレックスＢＣに加入し２年目のイースタン・リーグ閉幕を迎えようとしている能登嵩都投手。９月１２日には、ロッテ戦に先発登板し、５回２失点。８月２日の楽天戦以来の約１か月ぶりの５回を超える投球も、勝ち星をつかみ、オイシックスを２連勝に導いた。これで１１勝。次点が８勝の巨人・園田純規ら３投手（９月１４日時点）になるため、圧倒的な数字を残していることがわかる。この能登が、驚