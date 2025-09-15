2025年9月15日午後3時半ごろ、北海道長万部町の工事現場で、作業中の男性が車の上から落下し、けがをする事故がありました。事故があったのは、長万部町大浜の北海道新幹線工事の現場です。警察によりますと、男性はコンクリートをポンプで運ぶ車両の上に乗ってポンプの状態を確認する作業をしていたところ、約2.5メートルの高さから足を滑らせて地面に落下したということです。この事故で、右足を骨折する重傷を負い