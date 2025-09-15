◆大相撲▽秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）大関昇進に挑む関脇・若隆景（荒汐）は連敗をしなかった。立ち合いで力強く踏み込んで右をのぞかせ、西前頭２枚目・王鵬（大嶽）の小手投げに乗じて一気に前進。さらに左も差して寄り切った。「下からの攻めが良かった」と冷静に振り返った。大関昇進に挑む今場所は黒星発進も「（初日の硬さは）特に。明日からもしっかり集中してやっていく」と語った。小結だった夏場所