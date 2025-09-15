「ももいろクローバーZ」百田夏菜子（31）が15日、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生でもある人気タレントとの2ショットを公開した。百田は「奈央と幸せご飯」と書き出し、タレントの朝日奈央との2ショットをアップ。2人は高校の同級生で、かねて親交が深い事を明かしている。7月12日が誕生日の百田は「お祝いできてなかったからってお誕生日してくれましたありがとうっっお誕生日気分一気に再熱笑」とつづっ