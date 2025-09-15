「ウエスタン、中日４−８阪神」（１５日、ナゴヤ球場）阪神は中日に大勝した。先発の今朝丸は三回までに４失点を喫するも、六回に町田の二塁打から始まった打者一巡の猛攻で一挙７点を奪い、試合は決した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−今朝丸は２被弾で４失点。「まあ一発打たれて。いつも言うように今朝丸は勉強。ストレート２発かな。今日は中田翔に対して、ああいう球界を代表するバッターに全部まっすぐ