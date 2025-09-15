去年、県内で435件起きた自転車が絡む事故。親子を対象に安全講習会が開かれました。 菊陽町で開かれた自転車の安全講習会。来年4月から自転車の交通違反の取り締まりが強化されるのを前に、シェアサイクルを展開する「チャリチャリ」が初めて県警と開催しました。参加した親子はシミュレーターを使って夜間や商店街など自転車で注意すべきポイントなど、交通安全について学びました。■小学4年生「止まれのところ