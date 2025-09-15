出場選手登録から外れた横浜ＤｅＮＡの藤浪＝１４日、横浜横浜ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が１５日、出場選手登録を外れた。前日１４日の巨人戦は制球がいまひとつで、２回４失点。抹消の理由について三浦監督は「チーム編成上」と話すにとどめた。右腕は日本球界復帰後４試合の先発登板で１勝、防御率３・０５だった。今後の起用法に関し、指揮官は「いろんなプランがある。他の投手も。リリーフでいく場合もあるし、先