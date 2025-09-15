◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（15日、横浜スタジアム）5回、2アウトながら満塁のピンチで、DeNA度会隆輝選手のレフトへの飛球をダイビングキャッチした巨人の丸佳浩選手。落ちていれば、走者一掃もあり得ただけに、田中投手への大きな援護となりました。ベンチに戻った丸選手がベンチで一息ついた田中投手の肩をポンとたたくと、田中投手も笑顔でそれに応えます。田中投手が200勝をかけて戦った試合では味方のエラーで失点に