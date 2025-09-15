◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月15日横浜）巨人の丸佳浩外野手（36）がスーパーキャッチでチームとマー君のピンチを救った。この日は日米通算200勝を懸けて田中将大投手（36）が先発登板。0―0のまま迎えた5回だ。4回まで1安打無失点と好投していた田中将がこの回、連打とストレートの四球で2死満塁と初めてピンチを招いた。そして、左打者の度会が7球目スプリットをはじき返した打球が左翼方向へ伸びる。誰も