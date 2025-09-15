JRAは15日、菊花賞デーの10月26日に「JRAサンクスWプラスデー」として「JRAスーパープレミアム」「UMACAボーナスポイント」をダブルで実施すると発表した。開設100周年を迎えた京都競馬場と、同じく開設60周年を迎えた新潟競馬場へのご愛顧に感謝の意を込めたもの。東京、京都、新潟での当日全レースの全投票法の払戻率を80％に設定。UMACA、UMACAスマートによる全レース購入分には通常の5倍のポイント（2.5％）が進呈される