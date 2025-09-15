「ＤｅＮＡ−巨人」（１５日、横浜スタジアム）巨人の左翼手、丸佳浩外野手が超スーパープレー。先制点の献上を阻止し、２００勝の達成がかかる田中将大投手を救った。場面は０−０の五回２死満塁。度会が放った左翼ライン方向へ切れていくライナーに対し、懸命に腕を伸ばしてダイビングキャッチ。落ちれば複数得点は確実な状況で、ボールをつかみ取った。田中将はマウンド上で両腕を突き上げて雄たけび。ベンチ前では丸を