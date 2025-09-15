元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTubeチャンネル「前向きチャンネル」を更新。来春にも実現する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC、IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（27＝M・T）のスーパーマッチを展望した。細川氏は「中谷はアフマダリエフより強い」と明言した。その上で井上がカルデナス戦のように戦うなら中谷に勝機があると予想。しかし、アフマ