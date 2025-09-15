【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は15日の記者会見で、中国政府がトランプ米大統領を正式に北京に招待したとの英紙報道を巡り「提供できる情報はない」と述べ、確認しなかった。米中両政府による「意思疎通のルートに滞りはない」と強調した。英紙フィナンシャル・タイムズは13日、中国政府がトランプ氏を北京に招き、習近平国家主席との会談を要請したと報じていた。