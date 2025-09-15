俳優の小池里奈さんが9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場しました。【写真】“マシュマロヒップの天使”と呼ばれる小池里奈さんマシュマロヒップの天使との呼び声高い小池さんは、透明感あふれる柔肌が印象的なグラビアを披露。同誌には、メイキング動画を収録した付録DVDも同封されています。 8月には「FLASHデジタル写真集『やっと会えたね』」がリリース。10代から現在に至るまで活動を続けてきた彼女だが、意外にもF