国務院報道弁公室は9月15日午前、記者会見を行い、国家統計局報道官で国民経済総合統計司の付凌暉司長が2025年8月の国民経済の運営状況について説明を行い、記者の質問に答えました。それによりますと、8月の国民経済の運営は全体として安定しており、堅調に推移しています。説明によりますと、全国の一定規模以上工業の8月の工業付加価値は前年同期比5．2％、前月比0．37％の増となりました。そのうち、三つの主要分類別では、採