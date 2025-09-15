中国のA株市場で「易中天」が注目を集めている。ここで言う「易中天」とは三国志の解説番組で人気を集めた歴史学者のことではなく、上場企業「新易盛（エオプトリンク・テクノロジー）」、「中際旭創（Zhongji Innolight）」、「天孚光通信（TFCオプティカル・コミュニケーション）」という3社の社名を組み合わせた呼び名だ。4月の最安値と比べると、株価は「新易盛」が5倍以上、「中際旭創」が4倍以上、「天孚光通信」が3倍以上と