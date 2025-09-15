ブラックコーデや金髪が似合う姿13歳の時に芸能界デビュー…。2度の離婚と3度の結婚を経た46歳女優の近影に注目が集まっている。「#夏の終わり」とハッシュタグを添え、ブラックコーデが似合う姿をインスタグラムに投稿したのは奥菜恵。金色のショートヘア姿が印象的となっている。SNS上では「恵ちゃん金髪似合う素敵」「ご苦労もあったようですが、とても幸せそうでなりより」「相変わらず綺麗です」などのコメントが寄せら