¡Ö²»³Ú¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë2¿Í¡×Åê¹ÆBGM¤âÏÃÂê¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Âç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î?¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÌøÅ°»Ò(92)¤È¤Î?¿©»ö¥Ç¡¼¥È?¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£°æÉ÷(28)¡£8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÆ£°æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¹õÌø¤ÈÈÖÁÈÆâ¤Ç¿©»ö¤ÎÌóÂ«¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹õÌø¤â¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï!¤Þ¤¿¤Í¡×¤È5Æü