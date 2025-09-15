3連休最終日となった15日。心配されていた天気も連休中は大きく崩れることなく、各地でさまざまなイベントが開かれました。そんな中、新潟市ではピークを迎えた稲刈りに励むコメ農家の姿も…さまざまな顔を見せた県内の「連休スケッチ」です。 「SLばんえつ物語」が100万人達成 黒煙を上げて出発したのは新津駅と福島県の会津若松駅の間を走る「SLばんえつ物語」です。1999年に運行を始め、先月末に乗客数100万人を達成