◆明治安田J2リーグ第29節大宮1―2長崎（13日、NACK5スタジアム大宮）J2V・ファーレン長崎がJ1昇格を争う大宮を破り5連勝。勝ち点を54に伸ばして自動昇格圏の2位に浮上したが、J1顔負けの強力攻撃陣にSNSでは驚嘆の声が相次いだ。前半19分、長崎は自陣ゴール前からカウンターを仕掛けると、MFマテウスジェズスが相手選手を交わし、左サイドからゴール前にクロスボールを供給。元日本代表の山口蛍がダイレクトで右足を振り