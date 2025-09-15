年齢にかかわらず女性が社会で輝くことを応援するコンテストの群馬大会が、桐生市で開かれました。 このコンテストは、２０２０年に都内の芸能プロダクションの企画で始まったもので、群馬大会は２０２２年から開催されています。１５日に行われた群馬大会のファイナルステージには、書類審査や面接で選ばれた１６人が２０代から６０代までの４部門に分かれスピーチとウォーキングに臨みました。会場には、ファ