野球のボール 来年春のセンバツ甲子園につながる秋の関東高校野球県予選は１５日、県内３球場で２回戦６試合が行われ、ベスト１６が出そろいました。 小倉クラッチ・スタジアムの第１試合は、シードの前橋商業と前橋工業が対戦。１回のウラ、前橋商業はノーアウト２塁のチャンスをつくると２番・大澤。右中間へ運ぶ先制のタイムリーツーベースヒット。つづく３番キャプテンの林はセカ