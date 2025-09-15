◆オリックス0―5ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの大津亮介が6回5安打無失点で5勝目を挙げた。走者を背負いながらも粘りの投球。「走者を出しながらの投球になってしまいましたが、粘り強く投げることができた。早い回から点を取ってくれたので、気持ちに余裕を持って投げることができた」と汗を拭った。これで3試合、計18イニング連続無失点。シーズン終盤に貴重な働きぶりを見せている。