広島信用金庫は設立８０周年を記念して、子ども向けの仕事体験イベントを開きました。 重さ１０ｋｇの１億円を持ったり、お札を熱心に数えたりする子どもたち。 広島信用金庫の観音支店は設立８０周年を記念して、地域の企業の勝矢和裁やウィズソル、法輪保育園や山陽高校などと協力し、仕事や和太鼓の体験イベントを行いました。 広島信用金庫観音支店 澤村信夫支店長「地域のみなさまの支えがあったからこその８０周年を迎え