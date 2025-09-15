◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)巨人・丸佳浩のファインプレーに田中将大投手が感情を爆発させました。両チーム無得点で迎えた5回、先発の田中投手は2つのヒットとフォアボールで2アウト満塁のピンチを迎えます。ここでDeNAの度会隆輝選手にレフトへヒット性の当たりを打たれると、レフトの丸選手がギリギリのダイビングキャッチで捕球しピンチをしのぎました。このプレーにマウンドの田中投手は大きくガッ