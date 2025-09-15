Ｋ−ＰＯＰ第１世代の６人組男性グループ・ＳＨＩＮＨＷＡ（シンファ）のメンバー・キム・ドンワン（４５）が４日、自身のＴｈｒｅａｄｓアカウントで公開的にバラエティー出演のオファーを拒否した件について、改めて思いをつづった。キム・ドンワンは１４日に「僕がバラエティー出演拒否の意思を明かした理由」として「安楽だから」と説明。「以前話したことをまた話して、つまらない芸をしても、かなりのお金がもらえる。気