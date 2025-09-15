阪神、オリックスで活躍した元プロ野球選手で、野球評論家の能見篤史氏（４６）が１４日、フジテレビ系「すぽると！」に出演。ドジャース・山本由伸投手（２７）の凄さを語った。能見氏は２０２１年から２年間、投手コーチ兼任でオリックスでプレー。山本投手とも同僚だった。「突出した能力」として、「同じ失敗をしたことがない。必ず修正してくる。打ち込まれても次の時、ちゃんと修正して、逆にすごいピッチングをする」と