3連休初日の長崎市で目撃されたのは、高さ65メートルの橋の上で今にも落ちそうになっているトレーラーです。現場は長崎市の観光名所で港のシンボル「女神大橋」。13日午前3時ごろ、トレーラーが歩道を乗り越え欄干に突っ込む事故がありました。運転席部分は激しくつぶれ、橋からはみ出して宙づりの状態になっています。そばには大破した乗用車が。一体何が起きたのでしょうか。警察によりますと、走行中の大型トレーラーが前を走っ