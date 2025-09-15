タレントのマツコ・デラックス（５２）が１５日、生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）で、自分の悪口を聞いてしまった時の対処法を明かした。そういう経験は「全然ありますよ」と切り出したマツコは、確実なルートで聞いた場合は、言った当事者に「（自分の悪口を）聞きました。何よ！言いたいことがあるんなら言って」と対峙するという。どんな悪口なのかは「もう皆さんが想像してる通り」だといい、マツコは