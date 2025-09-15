ヒップホップグループ「ＲＩＰＳＬＹＭＥ」とお笑いタレントの小籔千豊が１５日、インテックス大阪で開催された「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ２０２５」に出演した。同イベントは、小籔主宰による「音楽と笑いとゲームの融合」をテーマにしたフェスティバル。この日は朝からアイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」や、アジア各国で再ブレークの兆しを見せている２人組女性ラッパー・ユニット「ＨＡＬＣＡＬＩ」、３人