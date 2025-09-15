◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１５日・横浜）史上４人目の日米通算２００勝を目指して先発の田中将大投手が味方の好守もあり、５回まで無失点投球の粘りのピッチングを見せた。５回、先頭の山本祐に左前打を許すと、石上にも三遊間を破られた。林は浅い左飛に抑えたが、ケイには犠打を決められ、２死二、三塁に。続く蝦名は四球で満塁とすると、度会は左翼線にヒット性の打球を放ったが、丸佳浩外野手がスーパーキ