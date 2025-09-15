◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が初日から連勝発進した。幕内・玉鷲（片男波）の前まわしをつかむも、のど輪で起こされてのけぞった。それでもなんとか耐えて左であてがい突き落とした。「まだ映像はみていない。でも内容は前に出る相撲ではなかった」と反省した。先場所に４０歳８か月で最年長金星（昭和以降）を配給した玉鷲の挑戦を退けた。八角理事長（元横綱・北勝海）は「余