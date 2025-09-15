大分県大分市の高崎山自然動物園には、敬老の日にちなみご長寿のサルと記念撮影が出来るパネルが設置されました。 パネルには人間の年齢で100歳を超えるサヤカやヒトエなど長年愛されるサルの姿が。ほかのサルも近くに来てくれて、多くの家族連れなどが写真撮影をして楽しんでいました。 オリジナルの缶バッジ また9月29日まで高崎山自然動物園では大分市と別府市に住む70歳以上の人は、市が配布した敬老の日施