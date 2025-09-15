9月15日は敬老の日です。大分県別府市の遊園地では長寿の動物にプレゼントが贈られました。 キタホオジロテナガザルの「チョコ」 別府ラクテンチの人気者キタホオジロテナガザルのオス「チョコ」。国内ではここにしかいない貴重なサルで、年齢は推定約60歳、人間でいうと80歳から90歳だということです。 キナコ 一緒に暮らす娘のキナコはいまは38歳。テナガザルの平均寿命は30歳から40歳のため