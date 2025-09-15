大分県中津市では元プロスポーツ選手と小中学生が交流するイベントが開かれました。 元なでしこジャパン 岩渕真奈さん 会場ではサッカーや陸上競技などあわせて14種目を気軽に楽しむことができ、元なでしこジャパンの岩渕真奈さんなどが子供たちに直接指導しました。 トークショーでは岩渕さんが夢を持つ大切さなどについて語りました。 ◆元なでしこジャパン 岩渕真奈さん「皆ぐらい