秋田朝日放送 敬老の日の15日、市民に健康づくりに関心を持ってもらおうと、秋田市で体力測定のイベントが行われました。 秋田市の体力測定会は、市が毎年この時期に開いています。年齢によって測定する種目が異なり、参加者は片足立ちや反復横跳びなどで自分の体の状態を知ることができます。 今西アナウンサーもシャトルランに挑戦しました。シャトルランは、２０メートルの間隔を音楽が流れている間にどれ