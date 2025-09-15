秋田朝日放送 江戸末期に湯沢一帯を治めた佐竹南家の格式を伝える大名行列。その歴史と伝統を受け継ぐ準備が着々と進められています。 ２週間後に本番を迎える湯沢市の大名行列に向け、歩く時の所作や着付けを学ぶ練習会が開かれました。衣装に袖を通すのは初めてという子どもも多く、着付けに手間取る場面もありました。大人たちは道具の確認に余念がありません。愛宕神社の祭典に奉納する大名行列とあって、使われる道具